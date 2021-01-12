Возобновление традиционной формы обучения в школах Бишкека могут отложить. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.

Как отметила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева, сегодня вопрос будет дополнительно рассмотрен на совещании в правительстве.

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Она напомнила, что ранее городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия приняла решение о поэтапном возобновлении работы общеобразовательных организаций с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

«Именно органы местной власти и центры госсанэпидназора принимают решение о возобновлении, поэтому постоянно мониторят эпидемиологическую ситуацию на местах. Однако было совещание, на котором министр здравоохранения выразил сомнение в запуске, поэтому принято решение сегодня провести собрание с участием муниципалитета и структурных подразделений», — сказала Эльмира Иманалиева.

Она добавила, что МОиН и управление образования мэрии придерживаются позиции, что надо выпускать детей в офлайн. «Мы тоже в этом заинтересованы. Дети давно сидят на удаленке, что сказывается на качестве образования. Наше предложение — выпустить сначала четыре параллели (1-е, 5-е, 9-е и 11-е классы) и посмотреть в течение двух-трех недель. Если заболеваемость будет стабильной, то рассмотреть вопрос и перевода других параллелей на традиционную форму обучения», — подчеркнула Эльмира Иманалиева.

Она добавила, что столичные школы готовы к возобновлению офлайн-обучения. «Для дезинфекции учебных заведений выделено 6,8 миллиона сомов. Районные центры образования уже провели тендеры, осуществили закупку, сейчас идет поставка средств по школам», — заметила Эльмира Иманалиева.

Напомним, что обучение переведено в онлайн-формат с 16 марта 2020 года.