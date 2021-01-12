15:33
USD 83.19
EUR 101.39
RUB 1.12
Власть
Сюжет: COVID-19

Возобновление традиционной формы обучения в школах Бишкека могут отложить

Возобновление традиционной формы обучения в школах Бишкека могут отложить. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.

Как отметила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева, сегодня вопрос будет дополнительно рассмотрен на совещании в правительстве.

Читайте по теме
В Бишкеке открываются школы и детские сады

Она напомнила, что ранее городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия приняла решение о поэтапном возобновлении работы общеобразовательных организаций с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

«Именно органы местной власти и центры госсанэпидназора принимают решение о возобновлении, поэтому постоянно мониторят эпидемиологическую ситуацию на местах. Однако было совещание, на котором министр здравоохранения выразил сомнение в запуске, поэтому принято решение сегодня провести собрание с участием муниципалитета и структурных подразделений», — сказала Эльмира Иманалиева.

Она добавила, что МОиН и управление образования мэрии придерживаются позиции, что надо выпускать детей в офлайн. «Мы тоже в этом заинтересованы. Дети давно сидят на удаленке, что сказывается на качестве образования. Наше предложение — выпустить сначала четыре параллели (1-е, 5-е, 9-е и 11-е классы) и посмотреть в течение двух-трех недель. Если заболеваемость будет стабильной, то рассмотреть вопрос и перевода других параллелей на традиционную форму обучения», — подчеркнула Эльмира Иманалиева.

Она добавила, что столичные школы готовы к возобновлению офлайн-обучения. «Для дезинфекции учебных заведений выделено 6,8 миллиона сомов. Районные центры образования уже провели тендеры, осуществили закупку, сейчас идет поставка средств по школам», — заметила Эльмира Иманалиева.

Напомним, что обучение переведено в онлайн-формат с 16 марта 2020 года.

Ссылка: https://24.kg/vlast/179702/
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
Пандемия, онлайн-учеба, насилие в семье. Какие события волновали нас в 2020-м
Ученики в Бишкеке могут вернуться в школы с 1 февраля
С родителями детей, которые не пойдут в школы, будут заключать договоры
Правительство не согласилось с предложением об установке скидки за контракт
ЮНИСЕФ призывает правительства открывать школы, но с мерами предосторожности
Цифра дня. 1 тысяча 843 школы возобновили работу в реальном режиме
Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
У столичных школ нет средств на дезинфекцию. Балбак Тулобаев обещал выделить
В городе Ош первоклассники смогут вернуться в школы 30 ноября
Мэрия проанализировала уровень дистанционного обучения в школах Бишкека
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане досрочные выборы президента и&nbsp;референдум. Что происходит сейчас В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт
О&nbsp;Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О&nbsp;ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам О Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам
Член ЦИК пояснил, в&nbsp;каком случае референдум будет признан несостоявшимся Член ЦИК пояснил, в каком случае референдум будет признан несостоявшимся
Бизнес
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
12 января, вторник
15:19
Возобновление традиционной формы обучения в школах Бишкека могут отложить Возобновление традиционной формы обучения в школах Бишк...
14:50
Комитет гражданского контроля требует отставки министра культуры
14:43
Детсад, кризисный центр или школа? Что будет в бывшем центре для беспризорников
14:34
В Шопокове четыре человека отравились дымом при пожаре
14:24
В Бишкеке отметили 80-летие Болота Шамшиева и презентовали его книгу