Член ЦИК считает, что повторных выборов президента осенью не будет

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров заявил 24.kg, что повторных выборов президента осенью не будет.

По его словам, в новой Конституции пропишут отсылочную норму, согласно которой, избранный 10 января Садыр Жапаров остается управлять страной, но уже с президентскими полномочиями, предусмотренными новой редакцией Основного закона. В таком случае, по его мнению, нет никакой необходимости в проведении новых выборов главы государства.

«Никаких трений с депутатами при принятии переданного им проекта главного документа страны не возникнет. Шестой созыв уходит, и им делить уже, по сути, с президентом нечего», — считает Тынчтык Шайназаров.

Ранее политолог Шерадил Бактыгулов пояснил 24.kg, что если после вступления в силу новой Конституции Садыр Жапаров не переизберется, то утратит легитимность.

Напомним, накануне прошли досрочные выборы президента и плебисцит по определению формы правления. По предварительным данным, победил Садыр Жапаров, а на референдуме большинство граждан предпочло президентскую модель госустройства.