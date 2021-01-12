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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Член ЦИК считает, что повторных выборов президента осенью не будет

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров заявил 24.kg, что повторных выборов президента осенью не будет.

По его словам, в новой Конституции пропишут отсылочную норму, согласно которой, избранный 10 января Садыр Жапаров остается управлять страной, но уже с президентскими полномочиями, предусмотренными новой редакцией Основного закона. В таком случае, по его мнению, нет никакой необходимости в проведении новых выборов главы государства. 

«Никаких трений с депутатами при принятии переданного им проекта главного документа страны не возникнет. Шестой созыв уходит, и им делить уже, по сути, с президентом нечего», — считает Тынчтык Шайназаров.

Ранее политолог Шерадил Бактыгулов пояснил 24.kg, что если после вступления в силу новой Конституции Садыр Жапаров не переизберется, то утратит легитимность. 

Напомним, накануне прошли досрочные выборы президента и плебисцит по определению формы правления. По предварительным данным, победил Садыр Жапаров, а на референдуме большинство граждан предпочло президентскую модель госустройства.

Ссылка: https://24.kg/vlast/179585/
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