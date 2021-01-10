Готов объединить все политические силы. Садыр Жапаров о соперниках

Кандидат в президенты Садыр Жапаров не ожидал, что одержит победу с таким отрывом. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Садыр Жапаров добавил, что у него нет ненависти и злости к своим соперникам. «У меня нет ненависти и к тем, кто пытался не дать свершиться народной воле. Я не ожидал 80-процентного результата, думал, что будет 60 процентов», — сказал он.

Садыр Жапаров отметил, что готов объединить все политические силы.

Напомним, что сегодня в республике прошли досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления.

По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента. За президентскую форму правления проголосовали 81,22 процента.

Сведения обновляются в режиме реального времени. Окончательные итоги будут подведены не позднее 20 дней со дня голосования.