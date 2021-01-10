Садыр Жапаров просит помощи у народа для искоренения коррупции

В Кыргызстане завершились досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления. По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента.

В штабе кандидата проходит пресс-конференция.

«Для того чтобы поднять экономику, понадобится три-четыре года», — заявил Садыр Жапаров.

Он признал, что приходит на пост главы государства в сложное время, в момент, когда страна в кризисе. «Мне нужна ваша поддержка. Вы знаете, что за один-два года не поднять экономику, мне нужно для этого три-четыре года. Нам нужна политическая стабильность. Мы не повторим ошибки прежней власти. Двери правительства будут всегда открыты для народа. Мы должны очиститься от старых бюрократов и коррупционеров», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, что сегодня в республике прошли досрочные выборы президента и плебисцит по определению формы правления.