Выборы президента. Упразднить все государственные СМИ рекомендуют в ЦИК

Рабочая группа ЦИК по итогам обсуждения дебатов на ОТРК приняла решение рекомендовать ЦИК обратиться в Жогорку Кенеш с предложением упразднить все государственные СМИ, в том числе и Общественную телерадиокорпорацию.

Эфирное время для проведения дебатов кандидаты в президенты и представители политпартий смогут закупать у частных телекомпаний. Об этом на своей странице в Facebook написала член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

По ее словам, это будет способствовать и развитию медиарынка страны в целом. «Телеканалы будут конкурировать за право проводить дебаты, возможно, даже и бесплатно будут предлагать, поскольку они смогут монетизировать предоставленное время через рекламу. Будут также запущены механизмы конкуренции между телеканалами, способствующие выработке интересных форматов дебатов и приглашение настоящих профессионалов для блестящего их проведения. И, конечно же, это еще и экономия бюджетных средств», — написала Гульнара Джурабаева.

Завтра в Кыргызстане пройдут досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.