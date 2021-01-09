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Власть
Сюжет: Насилие над детьми

Учитель домогался школьника. Вице-премьер-министр назвала это вопиющим случаем

Сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетних детей со стороны учителя — это вопиющий случай. Так вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева прокомментировала факт задержания в Бишкеке учителя одной из столичных школ, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего.​

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«Это вопиющий случай, когда учителя совершают развратные действия в отношении детей. Таких фактов впредь не должно быть ни в одной школе страны. Руководство общеобразовательных учреждений в свою очередь, профильные муниципальные и государственные органы также не должны быть равнодушными к малейшим сигналам, обращениям родителей и учеников. Нельзя допускать к работе с детьми лиц, имеющих ментальные отклонения», — сказала Эльвира Сурабалдиева.​

Отмечается, что вице-премьер-министр дала ряд конкретных поручений по произошедшему случаю.

В Бишкеке задержан и водворен в СИЗО-1 учитель одной из столичных школ. Мужчина домогался 15-летнего ученика. Родители предоставили милиции видеоматериалы, доказывающие факт развратных действий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179229/
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