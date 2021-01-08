Проверка Финпола показала почти трехкратное превышение выбросов на ТЭЦ. Об этом на встрече общественности и экспертного экологического сообщества по смогу в Бишкеке и путям решения проблемы сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, ГСБЭП провела расследование по фильтрам на ТЭЦ столицы. «Было проверено выборочно четыре котла по выбросам. По многим показателям превышение в три раза от расчетного норматива», — заявил Артем Новиков.

Он добавил, что есть вопросы к качеству угля, который используется на ТЭЦ. «Сейчас основная доля — местный уголь, он по калорийности ниже, а по зольности, наоборот, почти в четыре раза выше. По каждому типу угля есть замечания», — сказал и. о. главы правительства.

Он добавил, что в следующем году планируется немного поменять алгоритмы поставки угля на ТЭЦ. «Чтобы отборы проб проводились до размещения угля на ТЭЦ. Это должно делаться летом», — заключил Артем Новиков.