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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. Дастан Бекешев пожаловался на руководство ОТРК

Депутат парламента Дастан Бекешев направил жалобу в ЦИК и потребовал привлечь к ответственности членов агитационной группы за президентскую форму правления и руководство ОТРК. Он объяснил 24.kg почему.

По его словам, в новостном выпуске «Ала-Тоо 24» показали сюжет о проведенном флешмобе за президентскую республику. «Хронометраж — 2,5 минуты, с 16-й по 18-ю. На каком основании ОТРК занимается агитацией? Это нарушение закона. И почему оплата не проведена через избирательный фонд этой группы? Это тоже является нарушением», — отметил Дастан Бекешев.

Напомним, сам Дастан Бекешев возглавляет группу за парламентаризм.

Референдум пройдет 10 января, в один день с досрочными выборами президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179024/
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