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Власть

В закон об экономической амнистии внесены изменения. Какие и кого касаются

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам экономической амнистии. Об этом сообщила пресс-служба аппарата главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 23 декабря 2020 года. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, под амнистию по замыслу инициаторов попадают следующие виды преступлений:

  • причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
  • незаконная предпринимательская или банковская деятельность;
  • лжепредпринимательство;
  • монополистические действия и ограничение конкуренции;
  • незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
  • разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;
  • инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;
  • экономическая контрабанда.

В проекте контрабандистам предлагается в двукратном размере выплатить таможенные сборы.

В свою очередь государственные органы обязуются не использовать и не разглашать информацию, полученную в процессе изучения декларации. Кроме того, социальное обязательство не наступает в их отношении.

В проекте отмечается, что в случае повторного совершения деяний освобождение от уголовной ответственности и наказания не применяется.

Отметим, что еще на стадии обсуждения ряд депутатов и представители бизнес-сообщества говорили о том, что закон сырой и работать вряд ли будет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178960/
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