В закон об экономической амнистии внесены изменения. Какие и кого касаются

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам экономической амнистии. Об этом сообщила пресс-служба аппарата главы государства.
Закон принят Жогорку Кенешем 23 декабря 2020 года. Он вступает в силу со дня официального опубликования.
Напомним, под амнистию по замыслу инициаторов попадают следующие виды преступлений:
- причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
- незаконная предпринимательская или банковская деятельность;
- лжепредпринимательство;
- монополистические действия и ограничение конкуренции;
- незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
- разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;
- инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;
- экономическая контрабанда.
В проекте контрабандистам предлагается в двукратном размере выплатить таможенные сборы.
В свою очередь государственные органы обязуются не использовать и не разглашать информацию, полученную в процессе изучения декларации. Кроме того, социальное обязательство не наступает в их отношении.
В проекте отмечается, что в случае повторного совершения деяний освобождение от уголовной ответственности и наказания не применяется.
Отметим, что еще на стадии обсуждения ряд депутатов и представители бизнес-сообщества говорили о том, что закон сырой и работать вряд ли будет.