В закон об экономической амнистии внесены изменения. Какие и кого касаются

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам экономической амнистии. Об этом сообщила пресс-служба аппарата главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 23 декабря 2020 года. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Напомним, под амнистию по замыслу инициаторов попадают следующие виды преступлений:

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;

незаконная предпринимательская или банковская деятельность;

лжепредпринимательство;

монополистические действия и ограничение конкуренции;

незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);

разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;

инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;

экономическая контрабанда.

В проекте контрабандистам предлагается в двукратном размере выплатить таможенные сборы.

В свою очередь государственные органы обязуются не использовать и не разглашать информацию, полученную в процессе изучения декларации. Кроме того, социальное обязательство не наступает в их отношении.

В проекте отмечается, что в случае повторного совершения деяний освобождение от уголовной ответственности и наказания не применяется.

Отметим, что еще на стадии обсуждения ряд депутатов и представители бизнес-сообщества говорили о том, что закон сырой и работать вряд ли будет.