Закон об экономической амнистии. Прежние инициативы не дали никакого результата

Депутат Умбеталы Кыдыралиев предложил сделать законопроект об экономической амнистии, обсуждаемый сегодня на пленарном заседании во втором чтении, «глубже и эффективнее». Однако, как именно, не пояснил.
Одна из инициаторов документа — Гульшат Асылбаева отметила, что на лиц, совершивших должностные преступления, к которым относится и коррупция, положения документа не распространяются. Однако депутаты, в частности Наталья Никитенко, посчитали законопроект сырым и предположили, что работать он не будет.
В свою очередь представители Министерства экономики подчеркнули, что законопроект поможет пополнить бюджет. Но, отвечая на вопросы нардепа Аалы Карашева, признали, что не могут ответить, какой процент теневой экономики в стране.
«Вы опираетесь на данные 2016 года. Говорите, что 25-30 процентов экономики в тени, указывая на Нацстатком. А где независимые исследования? Кто проводил их? Мы не довольны вашими ответами. Вы даже не можете сказать, сколько мы получим в случае, когда этот проект закона заработает. Вы трижды объявляли амнистию капитала, и что? Не действует это», — отметил Аалы Карашев.
Гульшат Асылбаева парировала — в этот раз сбоя не произойдет.
Чиновники профильного ведомства считают, что проблема в расхождении с уголовным законодательством.
Напомним, что в случае принятия закона под амнистию попадают следующие виды преступлений:
- причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
- незаконная предпринимательская или банковская деятельность;
- лжепредпринимательство;
- монополистические действия и ограничение конкуренции;
- незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
- разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;
- инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;
- экономическая контрабанда.
В проекте контрабандистам предлагается в двукратном размере выплатить таможенные сборы.
В свою очередь государственные органы обязуются не использовать и не разглашать информацию, полученную в процессе изучения декларации. Кроме того, социальное обязательство не наступает в их отношении.
В проекте отмечается, что в случае повторного совершения деяний освобождение от уголовной ответственности и наказания не применяется.