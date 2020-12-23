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Власть

Закон об экономической амнистии. Прежние инициативы не дали никакого результата

Депутат Умбеталы Кыдыралиев предложил сделать законопроект об экономической амнистии, обсуждаемый сегодня на пленарном заседании во втором чтении, «глубже и эффективнее». Однако, как именно, не пояснил.

Одна из инициаторов документа — Гульшат Асылбаева отметила, что на лиц, совершивших должностные преступления, к которым относится и коррупция, положения документа не распространяются. Однако депутаты, в частности Наталья Никитенко, посчитали законопроект сырым и предположили, что работать он не будет.

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В свою очередь представители Министерства экономики подчеркнули, что законопроект поможет пополнить бюджет. Но, отвечая на вопросы нардепа Аалы Карашева, признали, что не могут ответить, какой процент теневой экономики в стране.

«Вы опираетесь на данные 2016 года. Говорите, что 25-30 процентов экономики в тени, указывая на Нацстатком. А где независимые исследования? Кто проводил их? Мы не довольны вашими ответами. Вы даже не можете сказать, сколько мы получим в случае, когда этот проект закона заработает. Вы трижды объявляли амнистию капитала, и что? Не действует это», — отметил Аалы Карашев.

Гульшат Асылбаева парировала — в этот раз сбоя не произойдет.

Чиновники профильного ведомства считают, что проблема в расхождении с уголовным законодательством.

Напомним, что в случае принятия закона под амнистию попадают следующие виды преступлений:

  • причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
  • незаконная предпринимательская или банковская деятельность;
  • лжепредпринимательство;
  • монополистические действия и ограничение конкуренции;
  • незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
  • разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;
  • инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;
  • экономическая контрабанда.

В проекте контрабандистам предлагается в двукратном размере выплатить таможенные сборы.

В свою очередь государственные органы обязуются не использовать и не разглашать информацию, полученную в процессе изучения декларации. Кроме того, социальное обязательство не наступает в их отношении.

В проекте отмечается, что в случае повторного совершения деяний освобождение от уголовной ответственности и наказания не применяется.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177694/
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