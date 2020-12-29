Лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента требует полковник милиции

Бывший начальник УВД Ошской области Абдилат Капаров требует привлечь к ответственности братьев Сооронбая и Асылбека Жээнбековых. Он также требует лишить Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента страны. Об этом 24.kg сообщил адвокат полковника милиции в отставке Эркин Соданбеков.

По его словам, Абдилат Капаров направил соответствующее заявление в ГКНБ и Генпрокуратуру.

Инициатор расследования просит дать правовую оценку действиям братьев Жээнбековых.

Вопросы, которые требует рассмотреть во время расследования бывший милицейский чиновник:

В ночь с 5 на 6 октября 2020 года президент Сооронбай Жээнбеков не вышел на встречу к митингующим, отстранился от своих прямых обязанностей главы государства, дал незаконный приказ на силовой разгон демонстрантов, допустил кровопролитие, в результате которого получили ранения и погибли граждане, бросил народ на произвол судьбы на трое суток.

10 июня 2010-го Сооронбай Жээнбеков, будучи губернатором Ошской области, покинул рабочее место, скрылся в неизвестном направлении на несколько дней, не исполнял свои функциональные обязанности по предотвращению конфликта.

В середине мая 2010 года, когда министр МЧС Дуйшенкул Чотонов доставил мешок с деньгами, выделенными временным правительством на охрану общественного порядка в Ошской области, губернатор Сооронбай Жээнбеков и его брат Асылбек, на то время нигде не работавший, присвоили выделенные денежные средства, о чем публично через СМИ подтвердил член временного правительства Азимбек Бекназаров.

Находясь в должности торага Жогорку Кенеша, Асылбек Жээнбеков ратифицировал соглашение по китайскому кредиту, выделенному на реконструкцию ТЭЦ Бишкека, но его незаконным действиям со стороны следственных органов не была дана правовая оценка по факту присвоения денежных средств, поскольку премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков, занимая должность в высших эшелонах власти, напрямую оказывал воздействие на правоохранительные органы.

Сооронбай Жээнбеков, работая губернатором Ошской области, обещал 32 тысячам 500 гражданам Ошской области построить школы, детские сады, дороги, инфраструктуру на трансформированных постановлением правительства землях в Ачинском массиве в 2 тысячи 43 гектара и массиве Кен-Сай в 1 тысячу 724 гектара, на которые из бюджета государства было выделено 2 миллиарда 900 миллионов сомов. Однако по факту ничего построено не было, а денежные средства через УКС области были перечислены на счета подконтрольных им строительных организаций и судьба денег населению неизвестна.

В действиях бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова усматриваются преступная халатность, бездействие, покровительство Райыму Матраимову, препятствие журналистскому расследованию по выводу из страны $700 миллионов.

Именно на бывшем главе государства Сооронбае Жээнбекове лежит ответственность за массовое заражение населения коронавирусной инфекцией, гибель людей летом 2020 года, нецелевое использование гуманитарной помощи международных организаций и бюджетных средств.

«На основании вышеизложенного прошу провести тщательное расследование деяний братьев Жээнбековых, принять меры по запрету выезда из страны, о чем выставить сторожевую карточку, и наложить арест на имущество в целях возможной конфискации. По итогам проведенного расследования прошу лишить Сооронбая Жээнбекова звания экс-президента и персональной пенсии главы государства», — говорится в заявлении.

Абдилат Капаров был задержан в 2017 году. Ему было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статьям 297 (Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя), 329 (Заведомо ложное сообщение о совершении преступления), 338 (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) УК КР. Кроме того, ГКНБ возбуждал уголовное дело по статье 299 УК КР (Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды).