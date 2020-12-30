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Власть
Сюжеты: Беспорядки после выборов, Выборы президента - 2021, Выборы — 2020, Конституционная реформа

Политические итоги-2020: как все начиналось и к чему привело. Timeline

Уходящий, 2020 год оказался политически насыщенным и завершается для страны очень тревожно. В Кыргызстане в октябре сменилась власть. Назначены досрочные выборы президента и запущен маховик очередной перекройки Конституции.

Инициирован референдум по определению формы правления. В 2021-м республику также ожидают повторные парламентские выборы, выборы в местные кенеши, и, возможно, еще один плебисцит по принятию нового Основного закона.

24.kg напоминает главные политические события уходящего года. Как все было и с чего началось.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178347/
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