Выборы президента. Адахану Мадумарову грозит официальное предупреждение

Кандидату в президенты Адахану Мадумарову грозит официальное предупреждение за привлечение к агитационному мероприятию несовершеннолетней. На заседании ЦИК рассматривается заявление жителя Баткена.

Заявитель прислал видео, где изображено, как на одной из встреч с избирателями подросток выбежала к микрофону и призвала голосовать за Мадумарова. Уполномоченный представитель претендента на высший государственный пост в стране Артур Бакиров пояснил, что штаб не имеет к этой девочке отношения, это был ее порыв. Мадумаров — кумир ребенка, и они не смогли ей помешать, она быстро сказала слова поддержки и убежала.

Между тем член Центризбиркома Акылбек Сариев напомнил, что закон един для всех и участие детей во встречах кандидатов с избирателями недопустимо, даже если девочка пришла с родителями.

Однако ранее члены координационной группы посчитали, что это нарушение, и рекомендовали ЦИК вынести письменное официальное предупреждение. Отметим, что если кандидат получает два предупреждения, то он снимается с гонки.

Досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года.