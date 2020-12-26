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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

ГКНБ: Верховный суд и Совет судей проявили предвзятость в деле Гульбары Калиевой

В ГКНБ прокомментировали заявления Верховного суда и Совета судей относительно выступления главы спецслужб Камчыбека Ташиева на пресс-конференции 24 декабря 2020 года.

В ведомстве уточняют, что проводится досудебное производство в отношении должностных лиц Верховного суда по факту коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд».

В рамках досудебного производства получены неопровержимые доказательства о причастности председателя Верховного суда Кыргызской Республики Гульбары Калиевой к уголовно-наказуемому деянию.

Из сообщения ГКНБ

«В связи с чем органами следствия внесено ходатайство в Генеральную прокуратуру о направлении представления в дисциплинарную комиссию при Совете судей о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда КР Гульбары Калиевой», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, если ГП КР внесет представление и дисциплинарная комиссия при Совете судей даст согласие, Гульбара Калиева в рамках дела будет привлечена к уголовной ответственности. Об этом, уточняют в ГКНБ, и сказал глава спецслужб Камчыбек Ташиев.

«Вызывает обеспокоенность, что Верховный суд КР и Совет судей КР, являющиеся представителями судебной ветви власти, заранее определяют свою позицию и предвзятость. Тогда как, согласно Конституции, все в Кыргызской Республике равны перед законом и судом», — заключили в ГКНБ.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/178099/
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26 декабря, суббота
10:23
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