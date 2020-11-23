Незрячий поэт выиграл суд, оспаривая законность выдачи мандата Текебаеву

Незрячий поэт Темирлан Ормуков написал на своей странице в Facebook, что он выиграл процесс по иску в связи с выдачей депутатского мандата Омурбеку Текебаеву.

Ранее, напомним, он обратился в Первомайский районный суд Бишкека с требованием признать незаконным решение ЦИК о возвращении Омурбеку Текебаеву депутатского мандата.

По мнению истца, избирательная комиссия не имела права возвращать Текебаева в парламент, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении подсудимого нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым.

Сам Омурбек Текебаев сказал, что о решении суда ничего не знает.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.