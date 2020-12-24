Уголовное дело в отношении Гульбары Калиевой. Комментарий Верховного суда

Верховный суд прокомментировал заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева по поводу уголовного дела в отношении Гульбары Калиевой.

«ВС КР напоминает, что презумпция невиновности является одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающимся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом», — проинформировали в ведомстве.

В Верховном суде подчеркнули, что публичные выступления, в которых содержатся обвинения представителей судебной ветви власти, в конечном итоге приводят к ее дискредитации. Подобные явления подрывают доверие общества к судебным органам и идут в разрез с действующим законодательством.

«Судебная ветвь власти в последнее время часто сталкивается с неконструктивной критикой и обвинениями со стороны представителей исполнительной и законодательной власти, которые выносят в публичную плоскость вопросы, по которым проводится досудебная проверка», — заключили в ведомстве.