Конституционное совещание завершило работу над первым вариантом Конституции

Председатель конституционного совещания Бекбосун Борубашов рассказал 24.kg, когда общественности представят первый вариант разработанного с учетом замечаний и предложений Основного закона.

По его словам, текст и главные положения уже практически готовы, они дорабатываются в секциях. «Конституционное совещание, как только будет готов окончательный вариант, направит его в Жогорку Кенеш. Когда он будет представлен на общественное обсуждение, решать уже депутатам», — отметил Бекбосун Борубашов.

По его данным, институт Народного курултая в Конституции остался. Он будет представлять собой общественно-представительский орган. «Порядок и принцип формирования курултая будут определены отдельным законом», — сказал Бекбосун Борубашов.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.