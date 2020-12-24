ГКНБ: Райымбек Матраимов сам изъявил желание сотрудничать со следствием

Уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова не завершено. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, Матраимов будет продолжать находиться под домашним арестом.

«Матраимов активно сотрудничал со следствием. Он сам рассказал, каким образом нанес ущерб. К примеру, на вопрос о том, где он взял такие огромные деньги, Матраимов ответил, что с каждой машины таможня брала от $500 до $3 тысяч в виде взяток. Мы подсчитали примерное количество машин за время работы Матраимова, а потом ущерб. Обвиняемый сам открыто все рассказывал. Он назвал фамилии, с кем был в сговоре. Это начальник Ошской таможни, заместитель председателя республиканской таможни. Они возмещают ущерб. Мы проверили причастность 10 человек и отпустили их, поскольку они непричастны к этим схемам», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что сейчас проверяется причастность Матраимова к внешним связям и контрабанде.

«Если будет доказано, что у Матраимова есть имущество в других странах, примем меры. Дело не закончено. Всех журналистов и граждан, которые знают об этом что-либо, мы просим нам сообщить. Решение о том, что изъятые у Матраимова квартиры будут отданы сотрудникам ГКНБ, принимали мы сами», — сказал Камчыбек Ташиев.