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Власть

Минтруда и соцразвития передаст на баланс мэрии дом престарелых в Бишкеке

Минтруда и соцразвития передаст на баланс мэрии дом престарелых в Бишкеке. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по соцвопросам.

Сейчас учреждение находится в структуре министерства, однако здание и земельный участок — на балансе муниципалитета. Расходы дома престарелых также оплачиваются из городского бюджета.

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Депутаты поинтересовались судьбой иногородних престарелых постояльцев учреждения. Вице-мэр Айжан Чыныбаева отметила, что планируется оставить квоту для жителей регионов в 20 процентов.

Однако депутат Алмаз Уланов отметил, что у министерства есть свои учреждения, куда они могут размещать престарелых из регионов. «Финансирование полностью наше. Пусть тогда ведомство тоже вносит какую-то лепту. Когда начнете защищать интересы мэрии?» — сказал он.

Он добавил, что в дом престарелых можно будет перевести постояльцев из интерната для престарелых Ленинского района на улице Интергельпо и геронтологического цетра «Ардагер». «Последний размещается в садике. Если переведем, у нас освободится здание, вы сможете его включить в список капитального ремонта на следующий год», — добавил он.

Депутат Казыбек Эргешов предложил, чтобы квота для иногородних постояльцев сокращалась постепенно. «Сейчас там около 20 процентов жителей регионов. Прописать в постановлении ежегодное сокращение и потом оставить полностью для горожан», — предложил он.

Однако Алмаз Уланов возразил, что если в постановление включат 20 процентов, то они потом так и останутся. В итоге он дал поручение муниципалитету подготовить план мероприятий, условия передачи дома престарелых на баланс мэрии и предоставить его комиссии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177525/
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