Референдум по форме правления. ЦИК определила срок регистрации групп по агитации

10 января, в один день с досрочными выборами президента, пройдет референдум по определению формы правления.

ЦИК напоминает, что агитировать за и против плебисцита, вести в этих рамках разъяснительную работу, объяснять, что представляют собой парламентская и президентская формы правления, могут только члены зарегистрированных агитационных групп.

Срок регистрации истекает 21 декабря.

После регистрации группы по обращению уполномоченного представителя по финансовым вопросам создают избирательные фонды.

В Центризбирком поступила первая заявка на регистрацию агитационной группы за парламентскую форму правления. Ее возглавляет депутат Дастан Бекешев.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

президентская республика;

парламентская республика;

против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.