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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Референдум по форме правления. ЦИК определила срок регистрации групп по агитации

10 января, в один день с досрочными выборами президента, пройдет референдум по определению формы правления.

ЦИК напоминает, что агитировать за и против плебисцита, вести в этих рамках разъяснительную работу, объяснять, что представляют собой парламентская и президентская формы правления, могут только члены зарегистрированных агитационных групп. 

Срок регистрации истекает 21 декабря. 

После регистрации группы по обращению уполномоченного представителя по финансовым вопросам создают избирательные фонды. 

В Центризбирком поступила первая заявка на регистрацию агитационной группы за парламентскую форму правления. Ее возглавляет депутат Дастан Бекешев.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177222/
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