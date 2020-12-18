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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Снимать все нарушения на смартфон призвал избирателей Максат Мамытканов

Правительство нацелено провести честные и прозрачные выборы и готово консолидировать усилия всех ветвей исполнительной власти для этого. Об этом заявил вице-премьер-министр — председатель Республиканского штаба по организации досрочных выборов президента Максат Мамытканов на выездном заседании в Нарынской области.

Он подчеркнул, что в случае нарушений будут применяться жесткие меры.

«Перед правоохранительными органами поставлена четкая задача — незамедлительно реагировать на малейшие нарушения», — сказал он.

Сейчас у каждого гражданина республики есть мобильный телефон, снимайте, отправляйте нам — мы будем оперативно принимать меры. Подкуп голосов, так называемый административный ресурс, и другие нарушения закона недопустимы.

Максат Мамытканов

Вице-премьер добавил, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать все санитарно-гигиенические требования, а также обеспечить на избирательных участках бесперебойную подачу электроэнергии, интернета и связи.

Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года. В президентской гонке участвуют 18 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177193/
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