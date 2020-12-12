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Власть

Референдум по форме правления назначен на 10 января 2021 года

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал закон о назначении референдума (всенародного голосования) по определению формы правления Кыргызстана. Об этом сообщила его пресс-служба.

Закон принят Жогорку Кенешем 10 декабря 2020 года.

Принятым документом предусматривается назначение референдума на всей территории страны на воскресенье, 10 января 2021 года.

На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики:

— президентская республика,

— парламентская республика,

— против всех вариантов.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176476/
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