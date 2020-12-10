20:34
USD 84.80
EUR 102.92
RUB 1.16
Власть

Законопроект о референдуме по форме правления принят во втором и третьем чтениях

Депутаты Жогорку Кенеша приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о проведении референдума по форме правления. Решение принято сегодня на заседании.

Всего перед голосованием регистрацию прошли 63 депутата. Против законопроекта выступили четверо — Дастан Бекешев, Каныбек Иманалиев, Айсулу Мамашова и Наталья Никитенко.

Вице-спикер Мирлан Бакиров отметил, что большинством голосов законопроект принят.

Документ предлагает выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской.

Напомним, на прошлой неделе депутаты не смогли собрать кворум и перенесли голосование по законопроекту. При этом в первом чтении его приняли только вчера, 9 декабря.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176312/
просмотров: 420
Версия для печати
Материалы по теме
Законопроект о референдуме. Депутат напомнил об ответственности парламента
Не давите! В парламенте призывают к национальному диалогу
Законопроект о референдуме. В парламенте заявляют, что все процедуры соблюдены
В бюллетени на референдуме добавят графу «Против всех»
Эксперты: Любая инициатива по конституционной реформе нелегитимна
Омурбек Текебаев напомнил руководству парламента об ответственности за решения
Приостановить работу конституционного совещания предлагает Турсунбек Акун
Референдум о форме правления. Юрист предупреждает депутатов об ответственности
Дастан Бекешев: В Жогорку Кенеше творится беспредел, мы живем по понятиям
Гражданские активисты выступают против референдума. Требуют отозвать
Популярные новости
Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не&nbsp;может баллотироваться Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не может баллотироваться
У&nbsp;мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за&nbsp;участие в&nbsp;митингах У мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за участие в митингах
Статус экс-президента страны решили оставить, но&nbsp;гарантии и&nbsp;привилегии сократят Статус экс-президента страны решили оставить, но гарантии и привилегии сократят
На&nbsp;открытии аэропорта в&nbsp;Исфане Артем Новиков выступил на&nbsp;кыргызском языке На открытии аэропорта в Исфане Артем Новиков выступил на кыргызском языке
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
10 декабря, четверг
20:17
Не прошли техосмотр. В Кадамджае штрафуют водителей общественного транспорта Не прошли техосмотр. В Кадамджае штрафуют водителей общ...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в лидерах по загрязненности
19:50
Законопроект о референдуме по форме правления принят во втором и третьем чтениях
19:48
Жогорку Кенеш принял бюджет Кыргызстана на 2021 год
19:45
Депутаты приняли поправки в бюджет Кыргызстана на 2020 год