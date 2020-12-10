Законопроект о референдуме по форме правления принят во втором и третьем чтениях

Депутаты Жогорку Кенеша приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о проведении референдума по форме правления. Решение принято сегодня на заседании.

Всего перед голосованием регистрацию прошли 63 депутата. Против законопроекта выступили четверо — Дастан Бекешев, Каныбек Иманалиев, Айсулу Мамашова и Наталья Никитенко.

Вице-спикер Мирлан Бакиров отметил, что большинством голосов законопроект принят.

Документ предлагает выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской.

Напомним, на прошлой неделе депутаты не смогли собрать кворум и перенесли голосование по законопроекту. При этом в первом чтении его приняли только вчера, 9 декабря.