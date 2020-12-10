По итогам ноября таможня впервые с начала года выполнила план по сборам

Впервые с начала 2020 года Государственная таможенная служба исполнила плановые показатели по таможенным сборам. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеш сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, объемы таможенных сборов в ноябре по сравнению с сентябрем выросли на 13,7 процента, а по отдельным таможенным подразделениям рост и вовсе составил 30 процентов.

При этом на следующий год план по сбору таможенных платежей и сборов снижен почти на 4 миллиарда сомов. В кабмине считают, что нет смысла ставить завышенный план, потому что в ближайшее время восстановления объемов импорта на уровне 2019 года не будет.