17:28
USD 84.80
EUR 102.92
RUB 1.16
Власть

По итогам ноября таможня впервые с начала года выполнила план по сборам

Впервые с начала 2020 года Государственная таможенная служба исполнила плановые показатели по таможенным сборам. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеш сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков.

По его словам, объемы таможенных сборов в ноябре по сравнению с сентябрем выросли на 13,7 процента, а по отдельным таможенным подразделениям рост и вовсе составил 30 процентов.

При этом на следующий год план по сбору таможенных платежей и сборов снижен почти на 4 миллиарда сомов. В кабмине считают, что нет смысла ставить завышенный план, потому что в ближайшее время восстановления объемов импорта на уровне 2019 года не будет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176281/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
И. о. премьер-министра знает, как побороть коррупцию на таможне
В Кыргызстан незаконно ввезли авто, нанеся ущерб бюджету в 13 миллионов сомов
Таможня выявила контрабанду на общую сумму 3 миллиона сомов
ГКНБ: К коррупции Райымбека Матраимова причастны и другие сотрудники таможни
Сотрудников в Таможенную службу будут отбирать после тестирования на полиграфе
Из Кыргызстана пытались незаконно вывезти товары почти на 5 миллионов сомов
Из Кыргызстана пытались вывезти сотовые телефоны на 25 миллионов сомов
В Кыргызстан из Таджикистана пытались незаконно провезти овец
Генпрокуратура отменила прекращение дела в отношении Эмильбека Кимсанова
В Кыргызстан контрабандой ввезли 52 автомобиля
Популярные новости
Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не&nbsp;может баллотироваться Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не может баллотироваться
У&nbsp;мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за&nbsp;участие в&nbsp;митингах У мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за участие в митингах
Статус экс-президента страны решили оставить, но&nbsp;гарантии и&nbsp;привилегии сократят Статус экс-президента страны решили оставить, но гарантии и привилегии сократят
На&nbsp;открытии аэропорта в&nbsp;Исфане Артем Новиков выступил на&nbsp;кыргызском языке На открытии аэропорта в Исфане Артем Новиков выступил на кыргызском языке
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
10 декабря, четверг
17:27
Артем Новиков: Если глава ГНС не выполнит план по сборам, то это сделает другой Артем Новиков: Если глава ГНС не выполнит план по сбора...
17:24
В Баткенской области перевернулся Hyundai. У погибшего водителя нашли наркотики
17:21
Бывший зампредседателя ГКНБ Болот Суюмбаев объявлен в розыск
17:15
По итогам ноября таможня впервые с начала года выполнила план по сборам
17:12
Освобождение Батукаева. Атамбаев просит провести первые слушания без него