Генпрокурор Курманкул Зулушев назвал фаворитов президентской гонки

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит координационное совещание по вопросу противодействия коррупции.

В ходе заседания генпрокурор Курманкул Зулушев заявил, что выборы президента должны пройти честно.

«Сейчас есть фавориты президентской гонки. В частности, Адахан Мадумаров, Садыр Жапаров, имена остальных не буду называть. Я прошу соблюдать законность во время кампании. Если будет замечен во время агитации административный ресурс, неважно какого кандидата, мы будем принимать меры. Не должны к кампании привлекать учителей и других госслужащих», — сказал Курманкул Зулушев.