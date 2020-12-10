14:24
USD 84.80
EUR 102.92
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Генпрокурор Курманкул Зулушев назвал фаворитов президентской гонки

В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит координационное совещание по вопросу противодействия коррупции.

В ходе заседания генпрокурор Курманкул Зулушев заявил, что выборы президента должны пройти честно.

«Сейчас есть фавориты президентской гонки. В частности, Адахан Мадумаров, Садыр Жапаров, имена остальных не буду называть. Я прошу соблюдать законность во время кампании. Если будет замечен во время агитации административный ресурс, неважно какого кандидата, мы будем принимать меры. Не должны к кампании привлекать учителей и других госслужащих», — сказал Курманкул Зулушев.

Ссылка: https://24.kg/vlast/176222/
просмотров: 2141
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокурор рассказал, почему обвиняемых не оправдывают в суде
Депутат парламента расписал порядок возвращения избирательного залога
Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии
В Жогорку Кенеше спорят о необходимости рассмотрения вопроса о референдуме
Заседание Конституционной палаты. Заключение Венецианской комиссии надо учесть
Повторные выборы или референдум? Цена выхода из тупика
В Конституции хотят прописать ответственность за неучастие в выборах
Новая редакция Конституции. Юрист о подписях и законности депутатских решений
На трассе Бишкек — Ош висит агитационный баннер с фотографией Садыра Жапарова
В ЦИК определили, кто может оказывать услуги во время выборов бесплатно
Популярные новости
Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не&nbsp;может баллотироваться Выборы президента. Политики считают, что Садыр Жапаров не может баллотироваться
У&nbsp;мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за&nbsp;участие в&nbsp;митингах У мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за участие в митингах
Статус экс-президента страны решили оставить, но&nbsp;гарантии и&nbsp;привилегии сократят Статус экс-президента страны решили оставить, но гарантии и привилегии сократят
На&nbsp;открытии аэропорта в&nbsp;Исфане Артем Новиков выступил на&nbsp;кыргызском языке На открытии аэропорта в Исфане Артем Новиков выступил на кыргызском языке
Бизнес
Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в&nbsp;бюджет в&nbsp;2020 году Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году
Атаман из&nbsp;Кыргызстана Физиев сразится с&nbsp;Мойкано на&nbsp;UFC 256. Смотри в&nbsp;O!TV Атаман из Кыргызстана Физиев сразится с Мойкано на UFC 256. Смотри в O!TV
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
10 декабря, четверг
14:18
На Сахалине кыргызстанец сломал нос полицейскому и получил три года колонии На Сахалине кыргызстанец сломал нос полицейскому и полу...
14:10
В заявлении генпрокурора есть элементы агитации. Комментарий члена ЦИК
14:09
В Джалал-Абаде мужчина поскользнулся в ванной и умер
14:00
Реабилитация в подвале. Как на Иссык-Куле выживают дети с инвалидностью
13:42
Глава ГСБЭП пожаловался на нехватку следователей