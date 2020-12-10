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Власть

Акылбек Жапаров считает, что военнослужащие должны получать достойную пенсию

Депутат Акылбек Жапаров на своей странице в Facebook рассказал, какой должна быть пенсионная политика.

По его словам, он по своей инициативе встретился с пенсионерами правоохранительных органов, Министерства обороны, ветеранами войны в Афганистане.
 
«Мы побеседовали о выплате пенсий и пособий, о надбавках военнослужащих и лиц, к ним приравненных. Я поднял вопрос о том, чтобы военнослужащие получали достойную пенсию, а у
тех, кто приравнен к военнослужащим, была другая пенсионная политика. Пенсии военных в бюджете предусмотрены и составляют в общем 3 миллиарда сомов, в то время как надбавки — 3 миллиарда 700 миллионов сомов, поэтому мной было предложено увеличить заработную плату и выплачивать достойную пенсию, а не разделять ее по категориям. Каждый наш пенсионер заслужил свою пенсию и заслуживает даже большего», — заявил Акылбек Жапаров.
 
Ранее ветераны силовых структур обсудили инициативу Акылбека Жапарова о лишении их дополнительных надбавок, и она им не понравилась.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/176216/
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