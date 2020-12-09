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Общество

Ветераны силовых структур раскритиковали идею депутатов о лишении их надбавок

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Ветераны силовых структур обсудили инициативу депутата парламента Акылбека Жапарова о лишении их дополнительных надбавок.

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По словам генерал-полковника Абдыгула Чотбаева, многие силовики получают мизерные пенсии и такие же надбавки.

«Являясь депутатом, Акылбек Жапаров заявляет смешные вещи. Прошло три переворота, и всегда между жерновами оказываются силовики, нас убивали, избивали и унижали. У некоторых политиков вошло в привычку делать из нас мальчиков для битья. Они не понимают, что всякому терпению есть предел. Когда это все надоест, горе-политикам станет плохо. В конце 2006 года моя пенсия составила 4 тысячи 878 сомов, в последующем был перерасчет, и мне увеличили пенсию, позже начислили надбавку за особые заслуги перед Кыргызстаном. Сейчас я работаю на хорошей зарплате и отчисляю определенную сумму, соответственно, и пенсию получаю нормальную. Таких, как я, — единицы, остальные получают гроши», — сказал Абдыгул Чотбаев.

Первый командующий Нацгвардией отметил, что всего в стране 885 пенсионеров Вооруженных сил получают надбавки к зарплате в размере около 5 тысяч сомов. «Эти военнослужащие не имеют жилья, находятся на службе минимум по 16 часов. В таком случае депутату нужно поехать в Бужум на границу, взять оружие и в качестве солдата или лейтенанта три дня прослужить», — добавил Абдыгул Чотбаев.

Ветеран спецслужб Таалайбек Джумадылов заявил, что необходимо выяснить мнение и действующих руководителей силовых структур.

«Не надо непременно привлекать к ответственности депутата Жапарова, с его наказанием проблемы не решатся. Необходимо обратиться к секретарю Совбеза, председателю ГКНБ, министру внутренних дел и начальнику Генштаба с просьбой озвучить их позицию», — сказал Таалайбек Джумадылов.

Напомним, Акылбек Жапаров выступил с идеей убрать у пенсионеров силовых структур надбавки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176065/
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