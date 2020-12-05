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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Похоже на фильм про мафию. Посол США сделал заявление о событиях в Кыргызстане

Посол США в Кыргызстане Дональд Лу сделал заяление на виртуальной церемонии вручения журнлистам премии «Стремление».

Глава дипмиссии считает, самыми важными за последние восемнадцать месяцев с момента последней церемонии вручения наград стали не выборы, не коронавирус и даже не «революция».

«Самой важной историей последних восемнадцати месяцев было журналистское расследование о преступной империи Раима-миллиона. Но почему это было так важно? Организованная преступность существовала и процветала в Кыргызстане со времен Советского Союза. Но до прошлого года она всегда была в тени. Храбрая журналистская деятельность «Азаттыка», Kloop, OCCRP, Factcheck.kg и десятков журналистов социальных сетей дала начало общественной дискуссии об организованной преступности. И это заставило правительство отреагировать», — отметил посол.

Общественность Кыргызстана была крайне возмущена жадностью, всевластием и безнаказанностью этого криминального клана. Они видели, как эти преступники стимулируют коррупцию в кыргызском обществе. Прежние ГКНБ и комиссия Жогорку Кенеша провели расследование, но ничего не нашли.

Дональд Лу

Он напомнил, что при прежней власти несколько журналистов были избиты, запуганы и заключены в тюрьму. «А также в прошлом году Раим-миллион подал иск за клевету против СМИ, в котором он пытался наложить арест на их активы. Реакция общественности на это была резкой. Потом из ничего поднялся к власти «Мекеним Кыргызстан», выиграв 4 октября 24 процента голосов и почти 40 процентов мест в парламенте», — подчеркнул Дональд Лу, добавив, что такие итоги спровоцировали события 5 октября.

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«Затем последовали попытки организованной преступности повлиять на решения временного правительства Садыра Жапарова. Они использовали интернет-троллей, уличных бандитов и угрозы насилия против лидеров Кыргызстана. Народ и временное правительство Кыргызстана сказали, что это неприемлемо», — сказал Дональд Лу.

Посол напомнил, 20 октября ГКНБ задержал Райымбека Матраимова, а 22 октября был арестован Камчи Кольбаев. «Хоть это и правда, что суд выпустил Раима-миллиона под домашний арест в обмен на обещание выплатить правительству два миллиарда сомов, эти шаги — только начало. Их недостаточно, но они только начало. Это похоже на голливудский фильм про мафию. Но вы все еще не знаете, чем закончится фильм», — добавил Дональд Лу.

Дипломат уверен, что правительство «привлечет преступников к ответственности» и предаст их суду и вынесет обвинения.

«Оно не даст их преступным сетям воровать у кыргызского народа. Оно не позволит этим преступникам отравлять ваших детей наркотиками. Но оно сделает все эти вещи только в том случае, если против них выступят смелые люди. Это работа журналистов, активистов гражданского общества и отважных лидеров этой страны. И на пути к этой цели у Кыргызстана есть полная поддержка его международных партнеров, включая Соединенные Штаты Америки», — заключил Дональд Лу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175694/
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