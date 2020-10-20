Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке

В Бишкеке задержан экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что бывшего чиновника задержали по факту коррупции в таможенных органах Кыргызстана.

«Райымбек Матраимов задержан и доставлен в здание ГКНБ. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время со стороны экс-заместителя председателя, других должностных лиц и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере», — рассказали в госкомитете.

В ведомстве отметили, что сейчас в рамках досудебного производства устанавливаются размер ущерба бюджету государства и круг лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Напомним, что в ноябре 2019-го Райымбека Матраимова уже вызывали на допрос в ГКНБ. Сразу после допроса его отпустили.