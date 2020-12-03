Закон о референдуме. Кворум так и не собрали, голосование перенесли

В Жогорку Кенеше в первом чтении рассматривают законопроект «О референдуме».

Документом предлагается выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской.

Ранее вице-спикер Мирлан Бакиров сообщил, что в зале присутствует лишь 35 депутатов, чтобы обеспечить кворум, необходимо физическое присутствие 61 парламентария. Он дал 15 минут для того, чтобы депутаты собрались. Однако по истечении времени отсутствующие народные избранники так и не появились.

В итоге голосование перенесли на следующее заседание.