Выборы президента. В ЦИК рассказали, в каком случае кандидатам вернут залог

В ЦИК 24.kg рассказали, в каком случае кандидатам в президенты вернут избирательный залог в 1 миллион сомов.

По словам Кайрата Осмоналиева, если претендент наберет не менее 1 процента голосов. Кроме того, залог вернут, если участник гонки решит снять свою кандидатуру или его дисквалифицирует ЦИК до того момента, пока не будут изготовлены избирательные бюллетени.

Отмечается, что текст бюллетеня должен быть утвержден до 21 декабря включительно. А изготовлены они будут до 2 января включительно. Отозвать свои документы кандидат вправе до 7 января включительно.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.