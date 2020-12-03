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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

На заседании КС скандал: Эдиля Байсалова назвали подхалимом Сооронбая Жээнбекова

На конституционном совещании поскандалили пенсионер и член КС Эдиль Байсалов. Инцидент произошел на заседании секции «Основы конституционного строя».

Пенсионер Шарабидин Эрмеков, который прибыл из Нарына, чтобы озвучить свои предложения по изменению Основного закона обрушился с критикой в адрес посла Кыргызстана в Великобритании Эдиля Байсалова, называя его подхалимом.

По его мнению, посол не имеет права вносить поправки в новую редакцию Конституции.

«Байсалов, зачем ты сидишь здесь? Ты же пришел на пост посла, подхалимничая Жээнбекову (экс-президенту. — Прим. 24.kg). Почему ты выходишь против того, чтобы внести норму о курултае?! Ты человек Текебаева, иди к нему!» — заявил он.

Члены конституционного совещания попросили пенсионера не переходить на личность.

Между тем Шарабидин Эрмеков предложил внести статью о расстреле коррупционеров и преступников. Когда Эдиль Байсалов спросил у пенсионера: справедливо ли Садыра Жапарова отпустили из тюрьмы, тот, не дослушав вопрос, ответил: «Первым делом тебя самого нужно расстрелять». И нецензурно выразился в адрес дипломата.

Посол не вытерпел и в грубой форме ответил Шарабидину Эрмекову.

Напомним, Шарабидин Эрмеков во время октябрьских беспорядков пытался прорваться в Дом правительства.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175426/
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