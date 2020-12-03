13:31
USD 84.80
EUR 102.17
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Правительство Кыргызстана надеется на помощь ООН на выборах президента

Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков встретился с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, Артем Новиков выразил надежду на усиление партнерства правительства со всеми институтами системы ООН.

«Мы надеемся на вашу поддержку в деятельности правительства и всех институтов власти в преддверии выборов президента. Мы также намерены провести переговоры со всеми партнерами при реализации совместных проектов в достижении целей устойчивого развития. Кроме того, помощь международных партнеров может способствовать внедрению передовых практик при реализации некоторых программ кабмина. В частности по поддержке предпринимательского сектора, реформ госструктур, развития страны», — отметил и. о. главы правительства.

Озонниа Ожиело в свою очередь выразил признательность за сотрудничество и отметил, что организация высоко оценивает партнерство с Кыргызстаном.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175370/
просмотров: 380
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Подписные листы сдал Аймен Касенов
Выборы президента. Еще один кандидат отозвал документы
Выборы президента. 14 кандидатов внесли избирательный залог
Выборы президента. Садыр Жапаров сдал подписные листы
Владимир Путин доволен стабилизацией ситуации в Кыргызстане
Выборы президента. Первый кандидат сдал подписные листы
Выборы президента. Эрика Ирискулбекова предлагают лишить статуса наблюдателя
Выборы президента. Рабочая группа ЦИК рассматривает жалобы на кандидатов и СМИ
Выборы президента. Активисты направили жалобу в ЦИК в отношении Садыра Жапарова
Выборы президента. Садык Шер-Нияз отозвал свои документы из ЦИК
Популярные новости
Той после свадьбы. В&nbsp;Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со&nbsp;сватами Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов ЦИК поддерживает заявление Клары Сооронкуловой. Пояснение юристов
Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о&nbsp;служебном подлоге Заседание Конституционной палаты. Сооронкулова заявляет о служебном подлоге
Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с&nbsp;выборов после встречи с&nbsp;Садыром Жапаровым Садык Шер-Нияз снял кандидатуру с выборов после встречи с Садыром Жапаровым
Бизнес
Яндекс Go&nbsp;запустил в&nbsp;Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей Яндекс Go запустил в Кыргызстане мониторинг скорости автомобилей
Боли в&nbsp;животе у&nbsp;новорожденных&nbsp;&mdash; причина бессонных ночей родителей Боли в животе у новорожденных — причина бессонных ночей родителей
MegaCom и&nbsp;Министерство здравоохранения&nbsp;КР подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
3 декабря, четверг
13:21
Скончался доктор философских наук, политолог Сергей Масаулов Скончался доктор философских наук, политолог Сергей Мас...
13:09
В парламенте предлагают восстановить компьютеры за счет депутатов
13:02
Минобразования не поддерживает предложение о переносе даты зимних каникул
12:55
В Иссык-Кульской области задержали браконьеров, убивших козерогов
12:52
Тилек Токтогазиев рассказал о первых 40 днях работы на посту главы Минсельхоза