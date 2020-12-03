Правительство Кыргызстана надеется на помощь ООН на выборах президента

Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков встретился с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

По ее данным, Артем Новиков выразил надежду на усиление партнерства правительства со всеми институтами системы ООН.

«Мы надеемся на вашу поддержку в деятельности правительства и всех институтов власти в преддверии выборов президента. Мы также намерены провести переговоры со всеми партнерами при реализации совместных проектов в достижении целей устойчивого развития. Кроме того, помощь международных партнеров может способствовать внедрению передовых практик при реализации некоторых программ кабмина. В частности по поддержке предпринимательского сектора, реформ госструктур, развития страны», — отметил и. о. главы правительства.

Озонниа Ожиело в свою очередь выразил признательность за сотрудничество и отметил, что организация высоко оценивает партнерство с Кыргызстаном.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.