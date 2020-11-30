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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Член КС раскритиковал главу Верховного суда за неучастие в заседаниях

Член КС Кенжебек Бокоев раскритиковал главу Верховного суда за неучастие в конституционном совещании. Это произошло на заседании секции «Органы государственной власти».

На заседание прибыла председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева. Обращаясь к ней, Кенжебек Бокоев заявил, что, если предлагаемый новый проект Основного закона вынесут на референдум, в последующем представители Верховного суда могут пожалеть, что не участвовали активно в обсуждениях.

«Спасибо вам за то, что сегодня пришли. Но представители Верховного суда проявляют безответственность, игнорируя заседания конституционного совещания. Здесь должны были сидеть ваши эксперты», — сказал Кенжебек Бокоев.

Также он выразил возмущение по поводу того, что председатели Верховного суда без протокола, лишь по приглашению приемной находятся в кабинетах у президента и спикера.

Депутат отметил, что судебная власть стоит выше остальных ветвей, а не на одном уровне с ними.

«Почему вы не выступаете против того, чтобы президент назначал судей? Вы же понимаете, что в этом случае судьи станут зависимыми от президента? Мы предлагаем лишить президента таких полномочий. Выступаем за то, чтобы судьи и прокуроры не назначались, а избирались курултаем либо парламентом. Что вы думаете по этому поводу?» — спросил Кенжебек Бокоев у председателя Верховного суда.

Гульбара Калиева выступила против избрания: «Пусть лучше назначают», — сказала она.

«Судей должны отбирать и рекомендовать президенту. Не надо расценивать ситуацию так, что президент будет аккумулировать всю власть на себе и будет влиять на всех», — заключила председатель Верховного суда Гульбара Калиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174936/
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