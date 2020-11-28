Член КС предложил ввести абсолютный иммунитет для депутатов

На конституционном совещании предложили ввести абсолютный иммунитет для депутатов. Об этом на заседании секции «Органы государственной власти» сообщил Нурлан Шерипов.

По его словам, если усиливается власть президента, то членам парламента должны дать возможность свободно высказывать свою критику.

«И в пятом и в шестом созыве и Атамбаев, и Жээнбеков возбуждали уголовные дела в отношении депутатов и привлекали их к ответственности. Оппозиции не было, потому что все боялись говорить, что привело к недовольству и критике со стороны народа. Поэтому если усиливается власть президента, то у парламента должна быть возможность высказывать свое мнение. Одним из механизмов защиты является депутатский иммунитет», — сказал Нурлан Шерипов.

Но, по его словам, иммунитет у депутатов на сегодня ограниченный. «Если депутат совершает тяжкое преступление, то он автоматически привлекается к ответственности. А если не тяжкое преступление совершает, то там нужно разрешение от депутатов. Но если вы даете абсолютную власть президенту, то вы должны дать стопроцентный иммунитет народным представителям», — добавил конституционалист.

Нурлан Шерипов предложил независимо от вида преступления, совершенного депутатом, включая тяжкие, привлекать их к ответственности только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.