Редакция новой Конституции. Медиасообщество просит отозвать проект

Медиасообщество Кыргызстана выразило обеспокоенность предлагаемым проектом новой Конституции.

В заявлении говорится, что некоторые значимые права человека и гарантии их защиты, содержащиеся в действующей Конституции, подтверждающие объявленный государством курс на демократизацию, не отражены в новом проекте.

Отдельные нормы расплывчаты, неоднозначны, имеют внутренние противоречия и абсурдны по своему содержанию.

Они дают возможность, как считают медиаэксперты, правоприменителю устанавливать «двойные стандарты», которые могут серьезно навредить правам граждан на свободу слова и выражения мнений в стране.

В частности, аналитики указывают на статью 114 действующей Конституции, согласно которой допускается только внесение изменений.

«То есть в 2010 году на референдуме народ сделал свое волеизъявление, выбрав курс демократического развития, указал, что в Конституцию можно вносить только изменения. В конституционном Законе КР «О референдуме» также не предусмотрена возможность инициирования депутатами Жогорку Кенеша КР нового проекта Конституции», — говорится в пояснении.