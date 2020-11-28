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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Редакция новой Конституции. Медиасообщество просит отозвать проект

Медиасообщество Кыргызстана выразило обеспокоенность предлагаемым проектом новой Конституции.

В заявлении говорится, что некоторые значимые права человека и гарантии их защиты, содержащиеся в действующей Конституции, подтверждающие объявленный государством курс на демократизацию, не отражены в новом проекте.

Отдельные нормы расплывчаты, неоднозначны, имеют внутренние противоречия и абсурдны по своему содержанию.

Они дают возможность, как считают медиаэксперты, правоприменителю устанавливать «двойные стандарты», которые могут серьезно навредить правам граждан на свободу слова и выражения мнений в стране.

В частности, аналитики указывают на статью 114 действующей Конституции, согласно которой допускается только внесение изменений.

«То есть в 2010 году на референдуме народ сделал свое волеизъявление, выбрав курс демократического развития, указал, что в Конституцию можно вносить только изменения. В конституционном Законе КР «О референдуме» также не предусмотрена возможность инициирования депутатами Жогорку Кенеша КР нового проекта Конституции», — говорится в пояснении.

Аналитики отмечают, что открытым остается также вопрос, по какому принципу были отобраны члены конституционного совещания.

Принятие изменений в столь спешном порядке, без каких-либо обоснований и с грубыми нарушениями конституционного законодательства приведет к расколу общества, к риску двоевластия.

Из текста обращения представителей медиасообщества

Медиаэксперты обращают также внимание на нарушение принципов свободы слова. Поскольку предлагаемые в новом проекте некоторые формулировки, по сути, исключают право каждого на доступ к информации, сужая круг получателей информации — «представителями СМИ».

«Имея в наличии конституционное право каждого на доступ, поиск информации и свободу выражения мнения, любой гражданин страны может выразить свое мнение в СМИ и социальных сетях. С принятием новой редакции Конституции это право каждого находится под угрозой», — указано в обращении.

Медиаэксперты уверены — новой редакцией Основного закона вводится цензура.

Представители медиасообщества отмечают, что в проект Конституции внесены нормы, которые существенно ограничивают основные демократические принципы: свободу прессы, слова и выражения мнения. Кроме того, допущены нарушения процедур по внесению изменений и отсутствие обоснования о крайней необходимости принятия новой редакции Конституции.

Медиаэксперты призывают депутатов Жогорку Кенеша отозвать проект Конституции.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.


 
Ссылка: https://24.kg/vlast/174786/
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