Редакция новой Конституции. Медиасообщество просит отозвать проект

Медиасообщество Кыргызстана выразило обеспокоенность предлагаемым проектом новой Конституции.
В заявлении говорится, что некоторые значимые права человека и гарантии их защиты, содержащиеся в действующей Конституции, подтверждающие объявленный государством курс на демократизацию, не отражены в новом проекте.
Отдельные нормы расплывчаты, неоднозначны, имеют внутренние противоречия и абсурдны по своему содержанию.
Они дают возможность, как считают медиаэксперты, правоприменителю устанавливать «двойные стандарты», которые могут серьезно навредить правам граждан на свободу слова и выражения мнений в стране.
В частности, аналитики указывают на статью 114 действующей Конституции, согласно которой допускается только внесение изменений.
«То есть в 2010 году на референдуме народ сделал свое волеизъявление, выбрав курс демократического развития, указал, что в Конституцию можно вносить только изменения. В конституционном Законе КР «О референдуме» также не предусмотрена возможность инициирования депутатами Жогорку Кенеша КР нового проекта Конституции», — говорится в пояснении.
Аналитики отмечают, что открытым остается также вопрос, по какому принципу были отобраны члены конституционного совещания.
Принятие изменений в столь спешном порядке, без каких-либо обоснований и с грубыми нарушениями конституционного законодательства приведет к расколу общества, к риску двоевластия.Из текста обращения представителей медиасообщества
Медиаэксперты обращают также внимание на нарушение принципов свободы слова. Поскольку предлагаемые в новом проекте некоторые формулировки, по сути, исключают право каждого на доступ к информации, сужая круг получателей информации — «представителями СМИ».
«Имея в наличии конституционное право каждого на доступ, поиск информации и свободу выражения мнения, любой гражданин страны может выразить свое мнение в СМИ и социальных сетях. С принятием новой редакции Конституции это право каждого находится под угрозой», — указано в обращении.
Медиаэксперты уверены — новой редакцией Основного закона вводится цензура.
Представители медиасообщества отмечают, что в проект Конституции внесены нормы, которые существенно ограничивают основные демократические принципы: свободу прессы, слова и выражения мнения. Кроме того, допущены нарушения процедур по внесению изменений и отсутствие обоснования о крайней необходимости принятия новой редакции Конституции.
Медиаэксперты призывают депутатов Жогорку Кенеша отозвать проект Конституции.
Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.
Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.