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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Конституционная реформа

Конституционная палата назначила дату рассмотрения обращения о переносе выборов

Конституционная палата Верховного суда 2 декабря рассмотрит обращение партии «Реформа» по переносу даты повторных выборов депутатов парламента. Об этом 24.kg сообщили в КП.

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Напомним, предметом обращения являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». В заявлении политобъединения указано, что парламент проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК. Он устанавливает, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельств непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.

«Обращение политической партии «Реформа», Нурбека Касымбекова и Таалайбека Усубалиева было принято к производству 2 ноября. Судья докладчик вынес определение о назначении даты заседания на 2 декабря», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174621/
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