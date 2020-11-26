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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

В конституционном совещании предлагают лишить русский язык статуса официального

Член конституционного совещания предложил лишить русский язык статуса официального. Об этом на пленарном заседании сообщил общественный деятель Садирдин Торалиев.

По его словам, молодежь перестала разговаривать на кыргызском языке.

«Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — сказал он.

Он добавил, что нужно создавать условия для развития кыргызского языка, чтобы в будущем не потерять его.

«Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском», — резюмировал Садирдин Торалиев.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174569/
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