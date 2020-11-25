В состав конституционного совещания вошли еще десять человек. Кто они

Исполняющий обязанности президента спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал указ, согласно которому внесены изменения в состав конституционного совещания. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что такое решение принято в связи с увеличением числа желающих активно участвовать в работе конституционного совещания. Кроме того, указ подписан в целях обеспечения вовлечения граждан, общественных организаций и независимых экспертов в работу по конституционной реформе, полноты учета различных мнений.

Так, в состав конституционного совещания включены:

— общественный деятель Чолпонбек Абыкеев;

— независимый эксперт, конституционалист Мурат Укушев;

— экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов;

— директор правозащитной организации «Бир дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова;

— эксперт по предупреждению рисков и бедствий, редактор газеты «Плюрализм» Мурат Карыпов;

— независимый эксперт-юрист Айдарбек Мамбеткадыров;

— кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного права КНУ имени Жусупа Баласагына Асель Абакирова;

— экс-депутат парламента Кантемир Мурзабеков;

— заведующий лабораторией проблем социально-гуманитарной образовательной области Кыргызской академии образования Муратбек Иманкулов;

— заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики КРСУ имени Бориса Ельцина, профессор, доктор юридических наук Таалайбек Шамурзаев.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.