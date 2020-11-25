Как отстранять президента от должности? Юристы и эксперты спорят

На секции «Государственные органы власти» конституционного совещания спорят вокруг статьи об отстранении от должности президента страны.

Доктор исторических наук Абылабек Асанканов отметил, что необходимо обеспечить баланс между ветвями власти.

«В обществе бытует мнение, что мы пытаемся усилить полномочия президента. А мы, наоборот, стремимся обеспечить принцип сдержек и противовесов. Как может генпрокурор давать заключение против президента для отстранения и привлечения его к уголовной ответственности, если руководителя надзорного органа назначает сам глава государства. Поэтому усиление полномочий Конституционного суда в этом вопросе важно», — сказал Абылабек Асанканов.

С ним не согласились некоторые члены совещания, заявив, что объективность Конституционного суда вызывает вопросы, так как этот орган тоже не раз исполнял заказы власти.

По словам депутата Кенжебека Бокоева, необходимо обеспечить независимость Генеральной прокуратуры и вывести ее из-под контроля президента.

«Президент не должен вносить кандидатуру генпрокурора. Потому что по первым лицам государства уголовное дело может возбудить только Генпрокуратура. За эти 30 лет все политические заказы исполняла Генпрокуратура. Но ни один глава надзорного органа, ни один следователь не привлечен к ответственности. Парламент должен назначать генпрокурора», — предложил нардеп.

В соответствии с проектом новой редакции Конституции парламенту для рассмотрения вопроса объявления импичмента президенту нужно заключение Генеральной прокуратуры и Конституционного суда о наличии в действиях президента признаков преступления.