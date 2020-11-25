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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Поднять размеры пенсий, пособий и другой социальной помощи предложили члены КС

Члены конституционного совещания предложили поднять размеры пенсий, пособий и другие виды социальной помощи. Об этом на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» сообщили юристы.

При обсуждении 45 статьи главы IV «Экономические и социальный права» у членов КС возникли споры. Второй пункт указанной статьи гласит:

2. Пенсии, социальная помощь в соответствии с экономическими возможностями государства обеспечивают уровень жизни не ниже установленного законом размера прожиточного минимума.

По словам независимого эксперта Ирины Летовой, размер прожиточного минимума на сегодня составляет чуть более 2 тысяч сомов и существовать на эти деньги практически невозможно.

«Давайте вместо прожиточного минимума введем размер минимальной заработной платы или потребительской корзины. Потому что она чуть выше прожиточного минимума и составляет около 5 тысяч сомов», — сказала Ирина Летова.

Руководитель Центра гуманитарных исследований в Центральной Азии Национальной академии наук Чолпон Койчуманова в ответ сказала, что государство, учитывая нынешнее экономическое положение страны, не сможет обеспечить выполнение этого закона, что приведет к нарушению Конституции.

«Давайте смотреть на бюджет», — призвала она.

Независимый эксперт Гульмира Маматкеримова заявила, что государство норму действующего закона даже не выполняет.

Председатель секции конституционалист Нурлан Шерипов отметил, что все зависит от размера госбюджета. «Тем более с дефицитом 35 миллиардов это реализовать невозможно. Обеспечивать даже прожиточным минимум трудно на сегодня. У государства не хватит возможностей», — сказал Нурлан Шерипов.

Гульмира Маматкеримова возразила, сказав, что если бы все налоги платили и с коррупционерами боролись, тогда были бы все сыты: и нуждающиеся, и пенсионеры.

В ответ Нурлан Шерипов предложил пригласить на обсуждение руководство Минтруда, специалистов и экспертов в сфере экономики и социальной защиты и после принимать решения, так как вопрос является важным и острым.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174381/
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