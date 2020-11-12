Садыр Жапаров не хочет повторения преступного опыта временного правительства

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров охарактеризовал свою поездку на юг как профилактику межнационального конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Он сообщил, что во время поездки в южные регионы встретился и с лидерами диаспоры (узбекской. — Прим. 24.kg).

«В 2010 году, несмотря на сообщение спецслужб, правоохранительных органов, власти не обращали внимание, никто не поехал на юг. Мы поехали и провели встречу с глазу на глаз. Встретились с представителями диаспоры. Попросили их потерпеть. Если бы не провели такие профилактические встречи, в случае возникновения конфликта коронавирус остался бы на втором плане», — сказал он.

«Были силы, которые хотели межнационального конфликта, а это страшнее коронавируса», — добавил Садыр Жапаров.