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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Экономическая амнистия. Садыр Жапаров оптимистичен и ждет средств на спецсчет

Экономическая амнистия заработает полным ходом после принятия соответствующего закона. Об этом Садыр Жапаров заявил накануне в прямом эфире одного из телеканалов.

По его словам, в рамках амнистии продолжают вносить средства на спецсчет.

«Я сейчас не могу назвать точную сумму. Многие перевели деньги. Нельзя сейчас называть имена. Некоторые просят не обнародовать свои имена. Законопроект по экономической амнистии прошел два чтения в парламенте. После принятия он сразу вступит в силу, и амнистия заработает», — сказал Садыр Жапаров.

Экономическую амнистию Садыр Жапаров объявил 21 октября.

Стоит отметить, что согласно информации Министерства финансов, по состоянию на 17 ноября 2020 года поступление средств для погашения внешнего долга еще не было. Ранее деньги на спецсчет перевел Райымбек Матраимов — 493,9 миллиона сомов. От других граждан в общей сумме поступил всего 1 миллион сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174209/
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