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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Ввести в Кыргызстане смертную казнь предложили члены конституционного совещания

Члены конституционного совещания предложили ввести в проект нового Основного закона норму о смертной казни. Об этом на заседании секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» заявили экс-депутаты Нооманжан Аркабаев и Казыбек Шайымбетов.

При обсуждении статьи 26 главы 2 «Личные права и свободы» среди членов конституционного совещания возник спор.

Первый пункт указанной статьи гласит:

«Каждый человек в Кыргызской Республике имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Смертная казнь запрещается».

Нооманжан Аркабаев выступил с заявлением отменить норму запрета казни. «Несмотря на то что США нам навязывают запрет смертной казни, в 34 штатах указанной страны применяется это наказание. Я за введение смертной казни. Потому что это минимизирует влияние коррупции и ОПГ, педофилов и убийц», — сказал он и попросил внести предложение в протокол.

Его поддержал коллега Казыбек Шайымбетов. «Я тоже за. Нужно ввести не для того, чтобы убивать человека, а чтобы тому, кто посягнул на жизнь человека, дать понять: его ждет та же участь», — отметил он.

Однако заместитель председателя секции Темирбек Нурматов подчеркнул, что в проекте новой редакции Конституции в статье 26 остается норма действующего Основного закона. «Я сторонник того, чтобы оставить эту норму. Кыргызстан является участником международных пактов, ратифицированных в 1994 году. Соответственно, эти обязательства нам нужно выполнять», — пояснил он.

Независимый эксперт Гульмира Маматкеримова напомнила, что по действующему законодательству человек, осужденный за педофилию, не может выйти на свободу ни по амнистии, ни условно-досрочно. «Они сидят от звонка до звонка. Поэтому в этом плане наказания еще жестче смертной казни», — заключила она.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174148/
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