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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Члены КС не понимают, зачем изменили статьи о правах человека в Основном законе

Члены секции по правам человека конституционного совещания досрочно завершили обсуждение Основного закона. Они потребовали пригласить на обсуждение инициаторов проекта.

«У меня есть предложение. Раздел прав человека и обязанностей полностью изменен, некоторые пункты убраны. Тот человек, который вносил поправки, должен ответить, на чем основаны нововведения и сокращения», — сказал бывший омбудсмен Турсунбек Акун.

«Когда вносят поправки в какой-то закон, сначала идет анализ. Например, поправки в Уголовный кодекс делают после криминологических исследований. В данном случае в действующей Конституции раздел прав человека хорошо прописан и признан солидными международными организациями. И когда его необоснованно меняют, это непонятно. Поэтому мы просим провести концептуальное обсуждение, почему внесли изменения. Нам нужны факты, анализ, что плохо было в действующей Конституции, а потом мы перейдем к обсуждению изменений», — сказала независимый эксперт Гульмира Маматкеримова.

Она добавила, что изменения не делают произвольно только потому, что какой-то целевой группе это не нравится. «Мы должны связаться с разработчиком. Он должен объяснить и обосновать, почему внес те или иные изменения», — заключила эксперт.

Присутствующие поддержали ее.

Председатель секции Нурлан Шерипов сообщил, что указанное предложение обсудят в понедельник на пленарном совещании КС, и завершил заседание.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173955/
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