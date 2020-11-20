Новая редакция Конституции. Депутат обратился в Генпрокуратуру

Депутат парламента Дастан Бекешев требует привлечь к ответственности заместителя руководителя аппарата президента Бектура Зулпиева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Бектур Зулпиев вмешался в законотворческий процесс, не имея на то полномочий и права, подготовив проект Конституции, который был вынесен на общественное обсуждение. «Его следует привлечь к уголовной ответственности. Я написал заявление в Генпрокуратуру», — уточнил Дастан Бекешев.

Отметим, что 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.