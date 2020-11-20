18:14
USD 84.78
EUR 100.26
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новая редакция Конституции. Депутат обратился в Генпрокуратуру

Депутат парламента Дастан Бекешев требует привлечь к ответственности заместителя руководителя аппарата президента Бектура Зулпиева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Бектур Зулпиев вмешался в законотворческий процесс, не имея на то полномочий и права, подготовив проект Конституции, который был вынесен на общественное обсуждение. «Его следует привлечь к уголовной ответственности. Я написал заявление в Генпрокуратуру», — уточнил Дастан Бекешев.

Отметим, что 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173898/
просмотров: 1744
Версия для печати
Материалы по теме
Бекбосун Борубашов попросил не оскорблять авторов новой редакции Конституции
Новая редакция Конституции. Акун обвинил СМИ в несостоятельной критике проекта
Новая редакция Конституции. Конституционное совещание приступило к работе
Подписан указ об образовании конституционного совещания
Новая редакция Конституции. Талант Мамытов выступил с обращением
Конституционная палата отложила рассмотрение заявления «Реформы». Нет судьи
Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции
Каныбек Иманалиев о том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым
Новая редакция Конституции. Роза Отунбаева обратилась к Садыру Жапарову
Цензура, зависимые суды, узурпация. Опасные сюрпризы в новой Конституции
Популярные новости
Стала известна дата проведения референдума по&nbsp;изменению Конституции Кыргызстана Стала известна дата проведения референдума по изменению Конституции Кыргызстана
Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за&nbsp;1,5 месяца выспался Даст бог, все будет. Садыр Жапаров признался, что впервые за 1,5 месяца выспался
Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова
Почему Садыр Жапаров живет в&nbsp;государственной резиденции&nbsp;&mdash; ответ пресс-службы Почему Садыр Жапаров живет в государственной резиденции — ответ пресс-службы
Бизнес
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255&nbsp;в O!TV на&nbsp;канале UFC&nbsp;ТВ Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
Пополняй баланс MegaCom из&nbsp;России и&nbsp;получай кешбэк 10&nbsp;процентов Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера&nbsp;О! со&nbsp;СКИДКОЙ до&nbsp;90&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; только один день ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера О! со СКИДКОЙ до 90 процентов — только один день
20 ноября, пятница
18:04
Фильм «Жоо кулук» будет представлять Кыргызстан на «Оскаре» Фильм «Жоо кулук» будет представлять Кыргызстан на «Оск...
17:43
Активиста Тимура Шайхутдинова вызвали на допрос в ГКНБ
17:41
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
17:13
Адвокат считает, что Асанэмир Абыкулов невиновен в убийстве Улана Салянова
16:57
В Бишкеке появился музей истории Кыргызской государственной медицинской академии