Новая редакция Конституции. Конституционное совещание приступило к работе

Конституционное совещание начало свою работу. Его возглавляет профессор, политолог Бекбосун Борубашов.

По его словам, члены КС будут работать в трех секциях.

«В состав конституционного совещания вошли в основном юристы, 18 депутатов Жогорку Кенеша и общественные деятели», — сообщил Бекбосун Борубашов. Депутат Канат Керезбеков стал заместителем главы КС.

Отметим, новый проект Конституции уже разработан и с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.