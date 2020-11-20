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Власть

В БГК новая коалиция большинства. Сессия продолжится во вторник

Бишкекский городской кенеш продолжит очередную сессию во вторник, 24 ноября. Об этом 24.kg сообщил депутат Канатбек Музуралиев.

По его словам, вчера в БГК была создана новая коалиция большинства, в состав которой вошли фракции «Республика — Ата Журт», «Мекеним Кыргызстан» и СДПК. Отметим, что они и ранее входили в ее состав. Всего в ней было четыре фракции — еще «Онугуу Прогресс». «Кыргызстан» находился в оппозиции.

Напомним, сессия началась вчера, 19 ноября. В начале заседания лидеры двух фракций «Республика — Ата Журт» и «Мекеним Кыргызстан» сообщили о решении выйти из состава коалиции. После чего депутаты решили дождаться заключения юротдела по вопросу, могут ли они продолжить сессию, и ушли на перерыв. Обсуждения продолжались в течение всего дня, в зал заседаний депутаты так и не вернулись.

В пресс-службе БГК отметили, что перерыв в работе сессии объявлен в связи с отсутствием кворума из-за большого количества заболевших депутатов.

В проект повестки дня очередной сессии включено 14 основных вопросов. В частности будут рассмотрены вопросы о структуре мэрии, внесении изменений в бюджет города за 2020 год и проекте на 2021-й, о готовности к отопительному сезону, ситуации в связи с коронавирусной инфекцией и другие. Депутаты не рассмотрели ни один из них.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173831/
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