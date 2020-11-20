Министр сельского хозяйства объяснил, почему введен запрет на вывоз скота

Министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев объяснил, почему введен запрет на вывоз скота. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

По его словам, одной из главных причин запрета экспорта скота является резкое сокращение маточного поголовья.

«Если не вводить запрет, то мы будем иметь проблемы с мясом как в этом году, так и в следующих, так как не от кого будет получать приплод. Сохранение маточного поголовья — стратегически важная задача для развития животноводческой отрасли. Мы намерены повысить производство мяса и молока за счет селекционного улучшения стада методом искусственного осеменения. Для этого мы планируем дать второе дыхание Республиканской племенной станции по искусственному осеменению сельхозживотных «Элита» при министерстве», — написал министр.