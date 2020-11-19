В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз скота и других сельхозпродуктов

Минсельхоз ввел временный запрет на вывоз скота и других сельскохозяйственных продуктов. Об этом заявил министр Тилек Токтогазиев в прямом эфире у себя на странице в Facebook.
«Запрет введен из-за повышения цен на них. Он будет действовать до стабилизации и нормализации экономической ситуации в стране», — сказал он.
Перечень отдельных видов сельскохозяйственной продукции, на которые распространяется временный запрет на вывоз:
- Лошадь.
- Крупный рогатый скот.
- Овцы и козы.
- Птица: куры, утки, гуси, индейки и другие.
- Ячмень.
- Кукуруза.
- Рис.
- Пшеничная мука.
- Растительное масло.
- Сахар.
- Куриные яйца.
- Йодированная соль.
- Корм (сено, солома, фураж, крупы).
При этом министр Тилек Токтогазиев отметил, что запрет не распространяется на вывоз мяса.