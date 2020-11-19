В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз скота и других сельхозпродуктов

Минсельхоз ввел временный запрет на вывоз скота и других сельскохозяйственных продуктов. Об этом заявил министр Тилек Токтогазиев в прямом эфире у себя на странице в Facebook.

«Запрет введен из-за повышения цен на них. Он будет действовать до стабилизации и нормализации экономической ситуации в стране», — сказал он.

Перечень отдельных видов сельскохозяйственной продукции, на которые распространяется временный запрет на вывоз:

Лошадь. Крупный рогатый скот. Овцы и козы. Птица: куры, утки, гуси, индейки и другие. Ячмень. Кукуруза. Рис. Пшеничная мука. Растительное масло. Сахар. Куриные яйца. Йодированная соль. Корм (сено, солома, фураж, крупы).

При этом министр Тилек Токтогазиев отметил, что запрет не распространяется на вывоз мяса.