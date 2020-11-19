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Власть

В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз скота и других сельхозпродуктов

Минсельхоз ввел временный запрет на вывоз скота и других сельскохозяйственных продуктов. Об этом заявил министр Тилек Токтогазиев в прямом эфире у себя на странице в Facebook.

«Запрет введен из-за повышения цен на них. Он будет действовать до стабилизации и нормализации экономической ситуации в стране», — сказал он.

Перечень отдельных видов сельскохозяйственной продукции, на которые распространяется временный запрет на вывоз:

  1. Лошадь.
  2. Крупный рогатый скот.
  3. Овцы и козы.
  4. Птица: куры, утки, гуси, индейки и другие.
  5. Ячмень.
  6. Кукуруза.
  7. Рис.
  8. Пшеничная мука.
  9. Растительное масло.
  10. Сахар.
  11. Куриные яйца.
  12. Йодированная соль.
  13. Корм (сено, солома, фураж, крупы).

При этом министр Тилек Токтогазиев отметил, что запрет не распространяется на вывоз мяса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173759/
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